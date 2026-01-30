Al via Ritorno al Futuro a Borgonovo il progetto intergenerazionale tra studenti e anziani

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Prende il via "Ritorno al Futuro", un progetto intergenerazionale che mette in dialogo studenti della scuola secondaria di primo grado e anziani ospiti della Cra Gardenia e Melograno di Borgonovo, creando occasioni di incontro e scambio tra esperienze, linguaggi e visioni del mondo. Il percorso si sviluppa in cinque incontri e nasce per valorizzare la relazione tra generazioni, promuovere invecchiamento attivo e rafforzare il senso di comunità. Il progetto coinvolge anziani della Cra, studenti delle classi terze del comprensorio scolastico di Borgonovo e le figure educative e professionali che li accompagnano.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Borgonovo Scuola

Il 31 gennaio alle 10:30, presso il Cinema De Seta a Palermo, si terrà l’evento conclusivo del progetto pilota “Dalla Matita al 2D”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Borgonovo Scuola

Argomenti discussi: Basket in carrozzina: girone di ritorno in Serie A al via, sabato 24 gennaio; Serie C: al via con la prima del girone di ritorno. Real Vicenza-Academy Calcio Pavia in diretta streaming su YouTube; Dal suo ritorno al potere Trump ha stravolto il mondo - Pierre Haski; Dalla paura al ritorno alle corse: Noah Dettwiler al via del CIV Supersport.

Al via il girone di ritorno di Regular SeasonROMA-Chiuso il Girone di andata della Regular Season che ha determinato gli accoppiamenti dei Quarti di finale di coppia italia ai quali accedono le prime otto della classifica, parte domenica 11 ... tuttosport.com

Al via la mostra Viareggio Napoli – andata e ritorno alla Fondazione FoqusLa Fondazione Carnevale di Viareggio e la Fondazione Foqus invitano stampa e cittadinanza al vernissage della mostra Viareggio Napoli – andata e ritorno. napolitoday.it

A 8 anni debutta con un piccolo ruolo in "Ritorno al futuro - Parte II" (1989). A 10 anni vince un Young Artist Award per "Il grande volo (1991). Nel 1993 vince un Saturn Award per "L'innocenza del diavolo" recitando in coppia con Macaulay Culkin. Dopo diversi facebook