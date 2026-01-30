Al via Libertà va cercando il ciclo di iniziative rivolte ai maturandi | si parte con la proiezione del film iraniano Il seme del fico sacro

Questa mattina è partito il ciclo di eventi dedicato ai maturandi con la proiezione del film iraniano

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Si proseguirà poi con le lezioni interdisciplinari che si terranno nella Sala Lignea della Malatestiana alle 15 con il seguente calendario: giovedì 12 febbraio “Il travagliato cammino della libertà. Europa e Medio Oriente di fronte alle sfide del XXI secolo” con Andrea Caspani (direttore della rivista “LineaTempo”); mercoledì 18 febbraio “Libertà al femminile? Figure di donna nella letteratura tra Ottocento e Novecento” con Tiziano Mariani (preside Liceo Almerici), mercoledì 25 febbraio “Chi ci rende liberi? Itinerari per fare amicizia con intelligenze artificiali” con Luca Arcangeli (Project & training manager of AI).🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Libertà VA Cercando

Bahram Ark, regista iraniano di circa quarant'anni, si oppone alla censura nel suo paese e cerca un luogo dove poter mostrare il suo film.

Al Cinematocasa di Palermo, si svolge l’evento “Silent Movies & Live Music”, che propone la proiezione di film muti, tra cui il classico di fantascienza “As The Earth Turns” del 1938.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Libertà VA Cercando

Argomenti discussi: Guido Rossa, vicesindaco Terrile: Baluardo a difesa di libertà e democrazia; Il Campo della stella a fianco dei maturandi; Bari, la denuncia: Io inseguita e molestata: quanta paura al quartiere Libertà; Monkey's Kabarett. La via per la libertà, il monologo dal racconto di Kafka al Teatro dell'Arca Sandro Baldacci.

Al via il Reddito di libertà, un sostegno economico per le donne vittime di violenzaIl Reddito di Libertà si configura come un aiuto economico diretto. Il contributo, che può raggiungere un massimo di 500 euro mensili, viene erogato in un’unica soluzione per un periodo massimo di ... iodonna.it

Bari, rivoluzione al Libertà con la sosta a pagamento totale: strisce blu fino a via Brigata ReginaBARI - Non solo la chiusura alle auto. Ma anche nuovi interventi sulla rotazione dei parcheggi, introducendo dopo anni di attese e di annunci l’estensione totale delle strisce blu su tutto il Libertà. lagazzettadelmezzogiorno.it

Scoprite la libertà su quattro ruote con il nuovissimo MOBILVETTA Krosser P 86 AUTOMATICO! Amate l'avventura e il comfort Il Krosser P 86 è il compagno di viaggio che stavate cercando! Con il suo potente motore Fiat Ducato da ben 132 cavalli e ca - facebook.com facebook