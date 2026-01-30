Al via la 29° edizione del Carnevale al Boscatello a Castiglion Fiorentino

Al Boscatello di Castiglion Fiorentino prende il via la 29ª edizione del Carnevale. La festa riprende con i suoi colori classici, coriandoli e stelle filanti ovunque. I bambini possono salire sul trenino, il ‘Pendolino del Boscatello’, mentre sul palco si esibiscono Gigione, Mirianelli e si organizza la tradizionale Pentolaccia. Le domeniche saranno dedicate ai concorsi mascherati per i più piccoli, pronti a divertirsi e a sfoggiare le loro maschere. La festa si ripete ogni anno e anche questa volta

Arezzo, 30 gennaio 2026 – “Torna il Carnevale al Boscatello con la sua veste tradizionale tra coriandoli e stelle filanti, il trenino per i più piccoli, il ‘Pendolino del Boscatello’, musica e intrattenimento con Gigione, Mirianelli e la Pentolaccia; e poi tutte le domeniche concorsi mascherati per bambini”. Moreno Ceccherini, presidente del circolo “Boscatello”, annuncia la nuova edizione del “Carnevale al Boscatello”, che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino e la collaborazione della Pro Loco, giunta alla 29° edizione. Tutti in pista, quindi, dalle ore 14.30 per tre domeniche, 1, 8 e 15 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

