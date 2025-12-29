The Women of God al Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026

Il 1° gennaio 2026, il Castiglion Fiorentino apre l’anno con il tradizionale concerto del Toscana Gospel Festival, giunto alla sua 29ª edizione. L’evento si terrà alle ore 17.30 presso il Mario Spina e rappresenta un momento di accoglienza e condivisione, in un contesto di musica e tradizione. Un’occasione per iniziare il nuovo anno con spirito di comunità e cultura.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17.30, il Castiglion Fiorentino festeggia il 2026 con il tradizionale concerto del Toscana Gospel Festival, la rassegna gospel più importante d’Italia, giunta alla 29ma edizione. Il concerto è in programma al Teatro Comunale Mario Spina e protagonista sarà il coro “The Women of God”, una formazione composta da un organico di nove elementi: sei cantanti, le 'Donne di Dio', come ci suggerisce il titolo e una band. Un vero e proprio 'portrait on time' con le sonorità di un tempo lontano, alla scoperta di un genere musicale che ha rivoluzionato e ispirato il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - The Women of God al Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026 Leggi anche: Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: al via la stagione 2025/26 Leggi anche: Teatro alla Spina, a Castiglion Fiorentino è tempo di una nuova stagione teatrale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Domenica 21 Dicembre ore 18: AMERICAN CHRISTMAS GOSPEL: Women of God @ Teatro Apollo di Lecce; American Christmas Gospel - Women of God - Eventi nel Salento - Lecce; Gospel festival, Capodanno allo Spina; Bintar Gospel Festival: a Roana (VI) il primo festival di gospel americano di montagna. The Women of God al Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026 - Il Toscana Gospel Festival chiude la sua 29ma edizione giovedì 1 gennaio 2026 al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino (ore 17. lanazione.it

Voci gospel stasera al Moderno: "The Women of God" sul palco - Nell’avvicinarsi del Natale e per creare una vera e propria atmosfera natalizia, il Comune propone questo concerto, che fa tappa ad Agliana nel ... msn.com

Al via il Toscana Gospel Festival con 10 concerti itineranti - Dieci concerti in altrettante città della Toscana per portare sul palco alcuni tra i migliori cori gospel americani, tra cui The women of God, Baltimore gospel choir, Cedric ... msn.com

Duomo Women - Le Torri 3-3 Riviviamo la partita di domenica con gli scatti di Mario Andriotto #iosonounlupo - facebook.com facebook

La Juventus Women batte il Cesena e raggiunge il Napoli ai quarti di Coppa. Chiuso il 2025, l’anno che ha riportato lo scudetto a Torino. Buone Feste a tutti, ci sentiamo prossimamente per eventuali aggiornamenti di mercato x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.