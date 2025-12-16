Il primo Bilancio di Sostenibilità di UniBg | Parte della nostra missione Sarà un documento annuale

L'Università di Bergamo ha presentato il suo primo Bilancio di Sostenibilità, un documento che testimonia l'impegno dell'ateneo verso pratiche responsabili e sostenibili. La presentazione, avvenuta nell’Aula Galeotti del campus, segna un passo importante nella missione dell’università di integrare la sostenibilità nelle proprie attività, con l’obiettivo di un impegno continuativo e trasparente.

Bergamo. Nell'Aula Galeotti del campus di via dei Caniana è stato presentato nella mattina di martedì 16 dicembre il primo Bilancio di Sostenibilità dell' Università di Bergamo. "Un passo significativo nella nostra crescita strategica e culturale – spiega Sergio Cavalieri, rettore dell'ateneo -. Con questa pubblicazione manifestiamo il nostro impegno a misurare, valutare e raccontare in modo trasparente il contributo dell'Università allo sviluppo sostenibile della nostra comunità". Il documento si riferisce al 2024 e si sviluppa seguendo lo Standard Rus–Gbs: raccoglie e sistematizza per la prima volta dati quantitativi e qualitativi riguardanti le tre dimensioni della sostenibilità – sociale, ambientale ed economica – integrandoli con gli indicatori del Piano Strategico di Ateneo 2023-2027.

