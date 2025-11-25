Imprese nasce OLEP il progetto di Fondirigenti per raddorzare le competenze
Un nuovo strumento per accrescere la produttività e la competitività delle imprese, rafforzandone le capacità manageriali e strategiche. È questo l’obiettivo di “OL.E.P. – Oltre l’Efficienza e la Produttività”, il progetto interamente finanziato da Fondirigenti, promosso da Unione Industriali Napoli e Federmanager Napoli, e realizzato da Federmanager Academy e Uniservizi Napoli, dedicato a imprenditori e dirigenti di 30 aziende, prevalentemente PMI, della provincia di Napoli. L’iniziativa è stata presentata nel corso dell’incontro “Competenze manageriali e modelli formativi per la pianificazione strategica dinamica nelle imprese della Provincia di Napoli”, svoltosi oggi, venerdì 21 novembre, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un tavolo con #imprese e #scuole per prevenire la #ViolenzaDiGenere: nasce oggi un nuovo percorso condiviso di sensibilizzazione con iniziative educative e culturali. Leggi su @sole24ore #21Novembre #Unindustria Vai su X
AperiNext al Rima Restaurant: a Monterotondo nasce la rete delle imprese Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Imprese e coop sociali, i pc usati si riaccendono - Sostenibilità, innovazione e inclusione i cardini del nuovo progetto ... Si legge su msn.com
Transizione digitale imprese, progetto Ue Unioncamere Calabria - Rafforzare la cooperazione territoriale e promuovere la transizione digitale ed ecologica delle piccole e medie imprese nei due Paesi: è l'obiettivo del progetto avviato da Unioncamere Calabria C4T, ... ansa.it scrive
Imprese del turismo e della cultura: il progetto “Meta-Dest” assegna 30mila euro - È in programma mercoledì 17 settembre 2025 l’apertura della Call for Ideas promossa dal progetto META- Segnala unionesarda.it