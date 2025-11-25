Imprese nasce OLEP il progetto di Fondirigenti per raddorzare le competenze

Un nuovo strumento per accrescere la produttività e la competitività delle imprese, rafforzandone le capacità manageriali e strategiche. È questo l’obiettivo di “OL.E.P. – Oltre l’Efficienza e la Produttività”, il progetto interamente finanziato da Fondirigenti, promosso da Unione Industriali Napoli e Federmanager Napoli, e realizzato da Federmanager Academy e Uniservizi Napoli, dedicato a imprenditori e dirigenti di 30 aziende, prevalentemente PMI, della provincia di Napoli. L’iniziativa è stata presentata nel corso dell’incontro “Competenze manageriali e modelli formativi per la pianificazione strategica dinamica nelle imprese della Provincia di Napoli”, svoltosi oggi, venerdì 21 novembre, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it