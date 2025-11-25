Imprese nasce OLEP il progetto di Fondirigenti per raddorzare le competenze

Ildenaro.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo strumento per accrescere la produttività e la competitività delle imprese, rafforzandone le capacità manageriali e strategiche. È questo l’obiettivo di  “OL.E.P. – Oltre l’Efficienza e la Produttività”, il progetto interamente finanziato da  Fondirigenti, promosso da  Unione Industriali Napoli  e  Federmanager Napoli, e realizzato da  Federmanager Academy  e  Uniservizi Napoli, dedicato a imprenditori e dirigenti di 30 aziende, prevalentemente PMI, della provincia di Napoli. L’iniziativa è stata presentata nel corso dell’incontro  “Competenze manageriali e modelli formativi per la pianificazione strategica dinamica nelle imprese della Provincia di Napoli”, svoltosi oggi, venerdì 21 novembre, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

imprese nasce olep progettoImprese e coop sociali, i pc usati si riaccendono -  Sostenibilità, innovazione e inclusione i cardini del nuovo progetto ... Si legge su msn.com

Transizione digitale imprese, progetto Ue Unioncamere Calabria - Rafforzare la cooperazione territoriale e promuovere la transizione digitale ed ecologica delle piccole e medie imprese nei due Paesi: è l'obiettivo del progetto avviato da Unioncamere Calabria C4T, ... ansa.it scrive

Imprese del turismo e della cultura: il progetto “Meta-Dest” assegna 30mila euro - È in programma mercoledì 17 settembre 2025 l’apertura della Call for Ideas promossa dal progetto META- Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Imprese Nasce Olep Progetto