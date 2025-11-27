Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sul palco della Nuova Fenice di Osimo con ' Ti sposo ma non troppo'

OSIMO - Doppio appuntamento con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta nella commedia “Ti sposo ma non troppo”, il 3 e 4 dicembre (inizio ore 21,15) al Teatro la Nuova Fenice di Osimo per la stagione in abbonamento promossa da Comune e Asso in collaborazione con Amat e con contributo di MiC e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sul palco della "Nuova Fenice" di Osimo con 'Ti sposo ma non troppo'

Approfondisci con queste news

Nel 2019 lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, pur sfidando le partite del Napoli, andò molto meglio: #20AnniCheSiamoItaliani ottenne una media di 3.9 milioni. #AscoltiTv #GigiEVanessaInsieme Vai su X

Lorella ospite di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada - facebook.com Vai su Facebook

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sul palco della "Nuova Fenice" di Osimo con 'Ti sposo ma non troppo' - Scritta e diretta da Gabriele Pignotta che la porta in scena con la Incontrada e con Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari, è uno specchio graffiante e illuminante delle relazioni odierne, un testo che ... Segnala anconatoday.it

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, risate in scena con "Ti sposo ma non troppo" - È in scena fino al 2 febbraio al teatro Manzoni di Milano "Ti sposo ma non troppo", una travolgente commedia di Gabriele Pignotta che ne è anche regista e interprete insieme a Vanessa Incontrada. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Guglielmi Irrompe ’Ti sposo ma non troppo’ - Al Teatro Guglielmi arriva, da stasera a domenica (ore 21), ’Ti sposo ma non troppo’, un nuovo travolgente spettacolo di ArtistiAssociati con la coppia Vanessa Incontrada- Come scrive lanazione.it