Firenze, 29 gennaio 2026 – Un dittico danzato che affianca due opere distinte, entrambe in prima italiana: una rilettura della leggenda della ninfa Eco e un percorso alla volta di quelle parti di noi che preferiamo non mostrare. Sabato 31 gennaio alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) debuttano “ Echo - Anatomia di un riflesso” e “Fabula Mala”, doppia produzione coreografica firmata Versiliadanza. Protagonista e autrice di entrambe la dancemaker Valentina Sechi, già collaboratrice di artisti del calibro di Micha Van Hoecke e Davide Livermore, affiancata nella prima dal compositore e sound designer Alberto Maria Gatti e nel secondo dal danzatore Luca Tomao. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena in prima italiana il dittico coreografico 'Echo e Fabula Mala'

