I poliziotti incaricati della sicurezza a Cortina durante le Olimpiadi del 2026 hanno ricevuto uniformi troppo leggere e inadatte al freddo. Molti si sono trovati a dover lavorare con fuseaux e berretti in tessuto sottile, senza le giuste protezioni contro le temperature molto basse delle Alpi. La scelta dell’equipaggiamento sta creando non pochi problemi tra gli agenti, che si aspettavano di essere meglio preparati per le condizioni climatiche della zona.

Poliziotti in servizio a Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali del 2026 riceveranno un equipaggiamento inadeguato alle temperature estreme del territorio alpino. A denunciare la situazione è il Siulp, il sindacato che rappresenta circa un quarto dei poliziotti italiani, con una lettera protocollata al ministero dell’Interno il 26 gennaio. Ieri, in un incontro con il ministro Matteo Piantedosi, era stato presentato un piano di sicurezza che prevede l’impiego di circa 6mila unità tra forze dell’ordine, carabinieri e personale specializzato, con l’ausilio di droni e sistemi di sorveglianza aerea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - “Ai poliziotti in servizio a Cortina per le Olimpiadi completi inadeguati, fuseaux e berretto in pil

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

Gli agenti di polizia in servizio a Cortina per le Olimpiadi si lamentano delle condizioni in cui sono stati inviati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; A Lamezia Terme poliziotti in servizio salvano una vita, Morelli (Fsp Polizia): Ancora una volta il senso del dovere caratterizza la nostra professione; Boccone di traverso nel ristorante: salvato da poliziotto fuori servizio; Record di rinforzi per la polizia, 32 agenti e 22 vice ispettori in più. A Trento saranno garantite 5 volanti: potenziato il presidio all'ospedale.

Ai poliziotti in servizio a Cortina per le Olimpiadi completi inadeguati, fuseaux e berretto in pile: la denuncia del SiulpLa lettera del sindacato a Piantedosi: Non è ammissibile che gli agenti lavorino in queste condizioni. E fa notare come i carabinieri hanno invece ricevuto una vestizione idonea, con ben altro corr ... ilfattoquotidiano.it

Nuovi poliziotti in Trentino. 36 agenti in arrivoFanno parte del più ampio piano rinforzi predisposto dal dipartimento della pubblica sicurezza. Per le Olimpiadi 700 tra Carabinieri e Finanzieri ... rainews.it

"A proposito dei poliziotti americani dell'Ice (impegnati alle Olimpiadi di Milano Cortina), ci saranno due tecnici civili nelle sale operative quindi non ci saranno poliziotti americani per le strade di Milano, di Cortina, di Bormio". Così il vicepremier Matteo Salvini. - facebook.com facebook

#Tajani: "Alle Olimpiadi di Milano-Cortina non troveremo agenti dell' #Ice in mezzo alla strada. In mezzo alla strada troverete divise che voi conoscete: quelle dei carabinieri, dei poliziotti e dei finanzieri" x.com