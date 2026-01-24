Minneapolis agente federale spara e uccide un uomo in strada | esplode la protesta in città E l' Ice deporta una bimba di due anni  

Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo in strada a Minneapolis, provocando proteste nella città. La polizia conferma l’accaduto, mentre il governatore del Minnesota, Tim Walz, chiede un intervento della Casa Bianca contro agenti considerati violenti e poco addestrati. Nel frattempo, l'ICE ha deportato una bambina di due anni, alimentando il clima di tensione e discussione sulla gestione delle forze dell’ordine e delle politiche migratorie.

Minneapolis nelle prime ore della giornata è stata teatro di un altro grave fatto di sangue: un gruppo di agenti federali (probabilmente della Border Patrol) ha catturato e malmenato un uomo in strada: una volta immobilizzato a terra l'uomo è stato bersaglio di alcuni colpi di pistola al petto e ucciso. La concitata scena è stata ripresa da alcuni testimoni; sul posto sono arrivati gli agenti locali che hanno fatto allontanare i presenti e sgomberare la zona. e l'episodio ha subito provocato la reazione del governatore del Minnesota Tim Walz: «Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo questa orribile sparatoria - scrive Walz su X - Il presidente deve interrompere questa operazione, portare via dal Minnesota migliaia di agenti violenti e non addestrati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

