Firenze, 30 gennaio 2026 – Studenti e famiglie fanno i conti con affitti alle stelle e servizi che costano troppo. La situazione a Firenze è diventata insostenibile. Se i prezzi non calano, molti non potranno più permettersi di vivere in città, tra alloggi costosi, mense e studentati strapieni. La crisi si fa sentire e le proteste aumentano.

Firenze, 30 gennaio 2026 – "La questione degli alloggi per studentesse e studenti a Firenze è reale e da affrontare con urgenza. Il costo degli affitti è diventato insostenibile e rischia di compromettere la possibilità stessa di scegliere Firenze come città universitaria. Un Ateneo aperto e inclusivo non può prescindere dalla possibilità di vivere nella città in cui si studia". È quanto dichiara in una nota la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci. Case popolari, c’è il bando. Pronti 36 alloggi, ecco chi può partecipare Insomma, anche l’Ateneo entra nel dibattito sempre più acceso, tra affitti alle stelle e proteste contro gli studentati di lusso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affitti alle stelle, studentati e mense universitarie. “Se i prezzi non calano è insostenibile vivere a Firenze”

