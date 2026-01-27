gli affitti stanno frenando finalmente ma per le olimpiadi prezzi alle stelle

Gli affitti stanno rallentando, offrendo maggiore stabilità ai locatari. Tuttavia, i prezzi delle abitazioni continuano a salire, con aumenti significativi sui canoni di locazione nel primo semestre del 2025. L’analisi di Gruppo Tecnocasa evidenzia incrementi tra il 2,9% e il 3,2% per diversi tipi di immobili, mentre i prezzi delle case potrebbero rimanere elevati a causa delle Olimpiadi.

L’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa mette in evidenza la raffica di segni più: i canoni di locazione nella prima parte del 2025 hanno messo in evidenza un aumento del 3,1% per i monolocali, del 2,9% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali. Quasi inevitabili, vista l’inflazione, il costo della vita in perenne aumento. Ma sono lontani i tempi degli aumenti stabili vicini alla doppia cifra. Almeno a Milano. D’altronde, più delle cifre folli richieste in questi ultimi anni, difficile pretendere. In una nota, Tecnocasa mette nero su bianco, "rispetto al semestre precedente, un rallentamento della crescita dei canoni di locazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

