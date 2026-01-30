Addio a quel sottopasso poco accessibile | il progetto da 2,7 milioni per abbattere le barriere architettoniche

L’amministrazione comunale ha deciso di investire 2,7 milioni di euro per rifare il sottopasso di via Cesare Battisti. La strada collega la zona Est e Ovest di Milano, portando verso la Comasina. Per anni, il sottopasso è stato poco accessibile a persone con disabilità, con scale e marciapiedi stretti. Ora, i lavori prevedono la realizzazione di rampe e percorsi più sicuri. L’obiettivo è eliminare le barriere architettoniche e rendere più semplice il passaggio a tutti. La riqualificazione partirà

È una delle via di collegamento tra la zona Est ed Ovest della città, che porta verso la Comasina: via Cesare Battisti. Il suo sottopasso, sopra al quale passano i binari della ferrovia, soffre però di un particolare: quello delle barriere architettoniche che rendono particolarmente difficile il suo attraversamento da parte degli utenti più deboli o fragili. Grazie all’investimento regionale, sono ora iniziate le attività preliminari per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico economica del progetto. L’indagine preliminare, affidata a NordIng, società di ingegneria di FerrovieNord, è propedeutica alla fase di progettazione e al successivo avvio dei lavori, utili all’abbattimento delle barriere architettoniche.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su via Cesare Battisti Lavori per abbattere le barriere architettoniche, il Comune investe 100 mila euro per otto interventi Corso di Porta Romana, al via i lavori per abbattere le barriere architettoniche Sono iniziati i lavori in corso di Porta Romana, tra l’incrocio con corso di Porta Romana e via Vaina, finalizzati a rimuovere le barriere architettoniche. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su via Cesare Battisti Addio a quel sottopasso poco accessibile: il progetto da 2,7 milioni per abbattere le barriere architettonichePer risolvere questa criticità, attesa da molti anni dai cittadini, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpiero Bocca ha ottenuto un importo di 2,7 milioni di euro, completamente ... monzatoday.it Sapete qual è l’addio più commovente di tutta la letteratura È nell’Iliade. Ma non è quello tra Ettore e Andromaca. È un addio senza parole. Uno sguardo. Ettore sa che deve affrontare Achille. Sa che probabilmente morirà. Andromaca piange, lo supplica, gli r - facebook.com facebook #Calciomercato Addio di quel giocatore x.com

