A Sondrio rimossi o oscurati numerosi cestini | ecco il motivo

Nelle ultime ore, a Sondrio sono stati rimossi diversi cestini per i rifiuti lungo le strade. La decisione ha lasciato molti cittadini, in particolare i proprietari di cani, senza punti di raccolta. La gente si chiede il motivo di questa scelta improvvisa e si prepara a cercare alternative.

Rimozioni e coperture su richiesta della Questura in vista di sabato: cittadini perplessi, soprattutto i proprietari di cani A Sondrio, nelle ultime ore, molti cestini per i rifiuti sono scomparsi lungo le strade, suscitando curiosità e qualche malumore tra i cittadini, in particolare tra i proprietari di cani. La spiegazione, però, è legata a un evento ben preciso: su richiesta della Questura, il Comune è stato obbligato a rimuovere i cestini asportabili e a coprire quelli fissi per ragioni di sicurezza, in vista del transito della fiaccola olimpica previsto nel tardo pomeriggio di domani, sabato 31 gennaio.

