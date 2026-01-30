A quasi 46 anni Bartoli impone il suo ritmo in campo con classe e determinazione

Emiliano Bartoli, 46 anni, continua a giocare con passione e determinazione. Questa volta, guida il centrocampo della Pergolese, la squadra di Promozione che si allena a Pesaro, la sua città natale. Nonostante l’età, il suo ritmo in campo resta deciso e incisivo.

A quasi 46 anni, Emiliano Bartoli è ancora in campo, a guidare il centrocampo della Pergolese, squadra di Promozione che gioca a Pesaro, città dove è nato e cresciuto. Non si tratta di una presenza simbolica: Bartoli è un pilastro della formazione, protagonista su ogni azione, con un’abilità tecnica e una visione del gioco che superano i limiti dell’età. Il suo ritorno in campo, avvenuto a metà settembre dopo un periodo di riflessione sul futuro, è stato motivato da una chiamata diretta dell’amico e direttore sportivo della società, Cossa, con il quale ha condiviso anni di gloria nella Cagliese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

