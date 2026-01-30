A piccoli passi per la fratellanza umana

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, creata dall’ONU nel dicembre 2020. È un giorno che invita a riflettere sui legami tra le persone di diverse culture e religioni. In un mondo spesso diviso da conflitti e incomprensioni, questa giornata mette in evidenza i piccoli passi che possiamo fare tutti i giorni per promuovere la pace e l’unità. Nessuna grande rivoluzione, solo gesti semplici e concreti per costruire un futuro più solidale.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo La scelta di questa data non è casuale. Il 4 febbraio 2019, negli Emirati Arabi Uniti, Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar firmarono il Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Un gesto profetico, attraverso il quale le due principali religioni monoteistiche hanno riconosciuto in Dio un Padre comune, affermando la fraternità universale tra tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla fede professata o dalla sua assenza. Questa ricorrenza è diventata un riferimento fondativo per le comunità scolastiche che aderiscono al percorso 'A piccoli passi' promosso dalla Diocesi di Aversa.

