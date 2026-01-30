A Monza passa la fiaccola olimpica ma le scuole non rimarranno chiuse | ecco perché

Questa mattina Monza si anima con il passaggio della fiaccola olimpica. Le strade si sono strette, ma le scuole restano aperte come previsto. La città si prepara a vivere un momento importante senza interrompere le attività quotidiane dei cittadini. I tedofori attraversano le vie principali, mentre gli studenti continuano le lezioni normalmente.

Monza si prepara al passaggio della fiaccola olimpica. Il sindaco annuncia possibili rallentamenti del traffico ma spiega perché a Monza le scuole non verranno chiuse anticipatamente Monza si prepara al passaggio della fiaccola olimpica (fissata per il 4 febbraio) ma non si ferma. Strade chiuse sì’, ma solo per il tempo necessario al passaggio dei tedofori. E soprattutto niente scuole chiuse. A differenza di Milano e di altri Comuni del territorio dove è previsto il passaggio della fiaccola (Nova Milanese Desio) con la decisione di anticipare la chiusura delle scuole, a Monza il provvedimento non è stato adottato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Monza, il passaggio della fiaccola olimpica domenica 4 febbraio si trasforma in una dimostrazione di protesta.

