A Lucignano e a Marciano arriva Antipatia Gratuita | una domenica tra museo parole e umanità non richiesta

Arezzo, 30 gennaio 2026 – . Domenica 15 Febbraio 2026 Lucignano e Marciano ospitano una giornata culturale fuori formato, ma perfettamente dentro il presente: Antipatia Gratuita entra negli spazi del MAD' - Museo Albero d'Oro di Lucignano e prosegue nel pomeriggio alla Torre di Marciano della Chiana, con doppio appuntamento aperto alla cittadinanza. L'iniziativa è realizzata da Thèa Lab, gestore dei due luoghi culturali. La mattina, a partire dalle 11.30, il museo - con la partecipazione dell'associazione culturale Luci di Borgo - si trasformerà in un luogo attraversabile non solo con lo sguardo, ma con il pensiero.

