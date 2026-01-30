69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al Pollini la Consorteria delle tenebre

Martedì sera all’Auditorium Pollini si tiene il concerto della 69a stagione degli Amici della musica di Padova. Sul palco, la “Consorteria delle tenebre” esegue un programma dedicato ai 400 anni dalla morte di John Dowland, compositore inglese del Rinascimento. L’evento inizia alle 20.15 e richiama appassionati di musica antica.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Martedì 3 febbraio, alle ore 20.15 all’Auditorium Pollini, speciale concerto dedicato all’anniversario dei 400 anni dalla morte di John Dowland (1563 – 1626), famosissimo compositore inglese rinascimentale. Il quartetto di viole da gamba Consorteria delle Tenebre eseguirà Lachrimae or Seven Teares, una raccolta di 21 brani per consort di 5 viole da gamba e liuto, composizione tra le più articolate e influenti di John Dowland, vero e proprio “tema manifesto” della sua sensibilità. E se è vero che la musica di Dowland è conosciuta per il suo spiccato carattere malinconico, nella dedica a quest’opera l’autore sottolinea come esistano diversi tipi di lacrime: le lacrime versate nel dolore, ma anche nella gioia e nell’allegria e che “le lacrime che la musica piange” possono essere piacevoli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

