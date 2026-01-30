30 gennaio Madonna dell’Aiuto | il miracoloso intervento che fermò un pericolo imminente

La Madonna dell’Aiuto è intervenuta a Busto Arsizio per fermare un pericolo che stava mettendo in pericolo gli abitanti. Le persone si erano rivolte a lei in preghiera, e pochi minuti dopo è successo qualcosa di incredibile. Un evento che ha sorpreso tutti e ha evitato una tragedia.

La Madonna dell'Aiuto interviene per arrestare un enorme pericolo che minacciava gli abitanti di Busto Arsizio, che a lei si erano rivolti in preghiera. È una devozione che risale al Medioevo quella di Busto Arsizio (provincia di Varese) per la Madonna dell'Aiuto. Era il 30 gennaio del 1346 quando la Vergine venerata nel santuario costruito sui resti della primitiva chiesa di Santa Maria di Piazza si manifestò miracolosamente. All'interno della «Chiesa piccolina» era collocata una statua policroma della Madonna seduta in trono e col Bambino Gesù in braccio. Alla protezione della Madonna i bustocchi attribuiscono la cessazione dell'assedio posto a Busto da Francesco Sforza nel dicembre 1448.

