25 gennaio Madonna di Bandel | il miracoloso ritrovamento che lasciò un frate senza parole

Il 25 gennaio, si ricorda il miracolo della Madonna di Bandel, un episodio che ha segnato la devozione locale. La storia narra di un anziano frate che, grazie a un ritrovamento fortuito, trovò una statua sacra, rafforzando così la fede della comunità. Questo evento, ricco di significato spirituale, rimane un esempio di come la religione possa influenzare le tradizioni e la cultura del luogo.

La devozione alla Madonna di Bandel ha una storia ricca di fascino e avventura, legata al miracoloso ritrovamento di una statua da parte di un anziano frate. Bandel si trova in India, nel Bengala Occidentale, alla periferia di Hooghly. Questa città che oggi conta oltre 356 mila abitanti e si trova a una ventina di chilometri da Calcutta fu il primo centro di evangelizzazione dell’India nordorientale. Qui sorge la più antica chiesa cristiana del Bengala: la Basilica del Santo Rosario (comunemente nota come chiesa di Bandel). La chiesa, dedicata a Nostra Signora del Rosario (conosciuta anche come Nossa Senhora de Boa Viagem ovvero «Nostra Signora del Buon Viaggio»), fu fondata nel 1559 dai padri agostiniani, missionari portoghesi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

