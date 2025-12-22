Comuni della provincia al setaccio: sequestrate armi e droga, due denunce I carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro hanno avviato un servizio coordinato di controllo del territorio, impiegando personale in uniforme e in borghese. L’obiettivo è la prevenzione e il contrasto dei reati in genere, con particolare attenzione alle attività illecite che si verificano nella zona.

