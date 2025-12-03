Volo scomparso cosa succede | l’annuncio è appena arrivato

– Alcuni eventi segnano la memoria collettiva con una forza tale da restare sospesi nel tempo, come una domanda senza risposta. La scomparsa del volo Malaysia Airlines MH370 rappresenta uno di questi casi: un enigma che, a quasi undici anni di distanza, continua ad alimentare attese, inquietudini e speranze. Oggi, la Malesia ha ufficialmente riaperto il capitolo delle ricerche, annunciando una nuova spedizione sottomarina che prenderà il via il 30 dicembre. Una decisione che riaccende l’attenzione internazionale su una vicenda che, nel tempo, ha coinvolto governi, famiglie e comunità scientifiche di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Volo scomparso, cosa succede: l’annuncio è appena arrivato

