Apple Watch come funziona la nuova stampa 3D in titanio riciclato della cassa

Rivoluzionato il processo produttivo: 400 tonnellate di titanio risparmiate in un anno e una carbon footprint ridotta verso l'obiettivo 2030. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Apple Watch, come funziona la nuova stampa 3D in titanio riciclato della cassa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Apple stampa in 3D milioni di casse Apple Watch in titanio riciclato Taglia del 50% i materiali grezzi e risparmia 400 tonnellate l'anno ? #Apple #Sostenibilità #Tecnologia Vai su X

Il prossimo grande restyling di Apple Watch non arriverà prima del 2028 - facebook.com Vai su Facebook

Apri il menu di navigazione - Rivoluzionato il processo produttivo: 400 tonnellate di titanio risparmiate in un anno e una carbon footprint ridotta verso l'obiettivo 2030 ... Si legge su wired.it

WhatsApp per Apple Watch è in arrivo, ecco come funziona - Una versione beta dell’applicazione nativa è stata messa a disposizione del gruppo di utilizzatori registrati al programma grazie alla quale è possib ... macitynet.it scrive

WhatsApp sbarca finalmente su Apple Watch: come funziona e come si installa - Ufficiale WhatsApp per Apple Watch per leggere, ascoltare e rispondere ai messaggi direttamente dal polso, ed è scaricabile dall'App Store. Segnala panorama.it