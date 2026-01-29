Week end a Latina e provincia | cosa fare sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio

La provincia di Latina si prepara a vivere un weekend movimentato, tra sfilate di Carnevale e tante attività all’aperto. Se il tempo lo permette, sabato e domenica saranno giorni ideali per uscire di casa e godersi le iniziative in programma, lontano dal solito ritmo quotidiano. Le strade si riempiranno di carri colorati e musica, e in tanti approfitteranno per passeggiare, divertirsi e partecipare agli eventi che coinvolgono adulti e bambini.

Mentre procedono le sfilate dei carri di Carnevale in provincia, se il maltempo ci dà tregua, si potrà approfittare del week end per fare tante cose che durante la settimana non si possono fare.Come sempre a Latina e nella sua provincia ci sono tanti eventi per tutti i gusti e per tutte le età. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento. Tradizioni, bellezze naturali, storia e piatti tipici: il nostro territorio ha tanto da offrire e sono tante le iniziative per celebrare questa ricchezza. Dopo la Sagra della Polenta nel centro storico tornano le Feste della Polenta nelle borgate di Sermoneta, questa settimana arriva a Tufette.

