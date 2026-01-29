Violenze in carcere | subito uno stop per il secondo filone del processo

Oggi si è svolta la prima udienza del processo che riguarda il secondo filone d’inchiesta sulle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le accuse puntano a chiarire quanto accaduto durante le giornate di tensione e violenza tra agente e detenuti. La procura ha deciso di mettere subito un freno, bloccando il secondo filone del procedimento. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sulla questione, mentre le indagini continuano a fare luce su quanto successo.

Si è tenuta oggi la prima udienza del processo relativo al secondo filone d'inchiesta per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Una prima udienza lampo, visto che il giudice, dopo aver preso atto di difetti di notifica alle parti in causa, ha provveduto a disporre il rinvio dei lavori. Gli indagati rispondono a vario titolo di abuso di autorità, lesioni e torture nei confronti dei detenuti ristretti al reparto Nilo. Nell'imputazione formulata dai pubblici ministeri si legge la dinamica delle violenze: una parte dei detenuti venne condotta al reparto Danubio dove ci furono i pestaggi.

