Formula Uno Norris domina la Sprint! Piastri esce subito è allungo Mondiale Antonelli secondo
Il leader della classifica Mondiale Lando Norris allunga sul compagno di squadra. Bene Antonelli mentre Ferrari ancora in difficoltà. La gara Sprint valida per il Gran Premio del Brasile Mondiale di Formula Uno ha regalato tante emozioni con una sfida fino all’ultimo per il primo posto tra Lando Norris e il giovane fenomeno italiano Kimi Antonelli, autore di un’ottima prova, forse la sua migliore da quando guida in Formula Uno. Vince Norris che si porta a nove punti in classifica da Oscar Piastri, sconfitto finora di giornata. Formula Uno, Norris vince la Sprint! Ferrari in difficoltà. Primo Lando Norris e subito dietro le Mercedes apparse molto competitive. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Formula 1 si prepara ad affrontare una nuova era nel 2026 e la McLaren vuole lavorare sulla sfida sul giro secco di Lando Norris. - facebook.com Vai su Facebook
Formula Uno, Norris domina la Sprint! Piastri esce subito, è allungo Mondiale. Antonelli secondo - Il leader della classifica Mondiale Lando Norris allunga sul compagno di squadra. Da sportface.it
GP San Paolo 2025, ordine di arrivo della Sprint: Norris batte un grande Antonelli, altro autogol di Piastri. Max 4° davanti a Leclerc, Hamilton 7° - La classifica della Sprint di Interlagos: Norris difende la pole e batte le Mercedes. Lo riporta formulapassion.it
Formula 1, Norris vince Sprint in Brasile davanti ad Antonelli. Quinto Leclerc - Lando Norris con la sua McLaren vince oggi, sabato 8 novembre, la gara Sprint del Gp del Brasile e allunga in classifica Piloti a +9 sul compagno di scuderia Oscar Piastri, uscito di sce ... Come scrive msn.com