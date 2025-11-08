Formula Uno Norris domina la Sprint! Piastri esce subito è allungo Mondiale Antonelli secondo

Il leader della classifica Mondiale Lando Norris allunga sul compagno di squadra. Bene Antonelli mentre Ferrari ancora in difficoltà. La gara Sprint valida per il Gran Premio del Brasile Mondiale di Formula Uno ha regalato tante emozioni con una sfida fino all’ultimo per il primo posto tra Lando Norris e il giovane fenomeno italiano Kimi Antonelli, autore di un’ottima prova, forse la sua migliore da quando guida in Formula Uno. Vince Norris che si porta a nove punti in classifica da Oscar Piastri, sconfitto finora di giornata. Formula Uno, Norris vince la Sprint! Ferrari in difficoltà. Primo Lando Norris e subito dietro le Mercedes apparse molto competitive. 🔗 Leggi su Sportface.it