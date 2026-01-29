Violenza privata all' ex sindaco stop in Appello per Fortunato Zagaria

L’ex sindaco di Casapesenna, Fortunato Zagaria, ottiene il via libera per una perizia sul suo stato di salute. La decisione è arrivata in appello, dove si è fermata l’udienza relativa alla sua condanna a un anno e mezzo di reclusione per violenza privata aggravata da metodi mafiosi. Zagaria, che ha già la pena sospesa, ora potrà sottoporsi a un approfondimento medico. La vicenda riguarda il suo rapporto con Giovanni Zara, anche lui ex primo cittadino.

Battuta d'arresto per l'ex primo cittadino di Csapesenna condannato a un anno e mezzo (pena sospesa) per violenza privata aggravata dal metodo mafioso ai danni di Gianni Zara. Sì alla perizia sullo stato di salute Il processo d'appello dinanzi alla quarta sezione, chiamato ad affrontare dall'ex primo cittadino potrebbe anche non entrare nel merito per i problemi di salute di Zagaria. Se la perizia accertasse l'incompatibilità con la partecipazione al processo, l'iter di secondo grado rischia di essere sospeso. Fortunato Zagaria è stato assolto in primo grado dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, permanendo solo la condanna per violenza privata aggravata.

