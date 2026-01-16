Rubano un’auto ma finiscono fuoristrada | due giovani arrestati
Due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri di Monzuno, nell’Appennino bolognese, dopo aver rubato un’auto e finito fuori strada. I militari hanno fermato un 20enne e un 21enne di origine straniera, accusati di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili e di garantire la sicurezza della zona.
I carabinieri della stazione di Monzuno, nell’Appennino bolognese, hanno arrestato un 20enne e un 21enne di origine straniera per i reati di furto aggravato in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale.La vicenda ha inizio da una segnalazione arrivata al 112 da una cittadina che ha avvertito. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
