Vergara vive una notte magica! E c’è chi piange al telefono dalla gioia

Antonio Vergara ha regalato una notte indimenticabile ai tifosi del Napoli. In Champions League, contro il Chelsea, ha segnato un gol che resterà nella memoria di tutti. Anche se il Napoli è stato eliminato, la sua prestazione ha portato gioia e orgoglio ai sostenitori partenopei, che hanno festeggiato anche al telefono, tra lacrime di felicità.

Antonio Vergara ha ‘stregato’ tutti in Champions League contro il Chelsea. Il suo super gol resterà impresso nelle menti dei tifosi e di tutto l’ambiente napoletano, nonostante l’eliminazione del Napoli dalla competizione che ha lasciato l’amaro in bocca. Del giocatore e del suo valore ha parlato anche Stefano Lodi: l’emozione dello storico presidente è stata palpabile. Stefano Lodi, storico presidente della Campania, parla così di Vergara. Raggiunto al telefono da Stefano Cirillo, Salvatore Lodi altro storico presidente della Scuola Calcio Azzurri di Torre Annunziata, ha parlato così di Antonio Vergara dopo la notte vissuta in Champions League: “Sono contentissimo, sto piangendo dalla gioia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

