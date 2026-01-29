Venturina aggredisce i poliziotti intervenuti per sedare una lite | 25enne denunciato

Questa mattina a Venturina, un giovane di 25 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite. L’uomo, che ha opposto resistenza, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto mercoledì sera, nella tarda serata, e ora il caso passa nelle mani delle autorità.

Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale il 25enne denunciato dalla polizia a Venturina Terme nella tarda serata di ieri, mercoledì 28 gennaio. Le volanti sono intervenute nella frazione di Campiglia Marittima dopo la segnalazione di una lite in strada tra due persone. Giunti sul posto.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Venturina Terme Esagitato aggredisce i carabinieri intervenuti a sedare una lite familiare a Cuorgné, due militari finiscono all'ospedale Durante un intervento a Cuorgné, due carabinieri sono rimasti feriti mentre cercavano di sedare una lite familiare. Lite in famiglia, aggredisce il padre e poi ferisce due poliziotti intervenuti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Venturina Terme Aggredisce i poliziotti dopo una lite con la compagna, arrestato un 46enneL'episodio a Corigliano-Rossano. La donna è stata messa al sicuro e trasportata in ospedale per le cure necessarie ... rainews.it A Bra, in Piemonte, un capotreno è stato aggredito da un giovane senza biglietto mentre stava svolgendo il suo lavoro. Risultato 10 giorni di prognosi. È un episodio inaccettabile. Chi aggredisce chi lavora per il bene di tutti deve essere rintracciato e sanzion facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.