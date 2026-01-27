Esagitato aggredisce i carabinieri intervenuti a sedare una lite familiare a Cuorgné due militari finiscono all' ospedale
Durante un intervento a Cuorgné, due carabinieri sono rimasti feriti mentre cercavano di sedare una lite familiare. L'episodio è avvenuto domenica 25 gennaio 2026, coinvolgendo due uomini imparentati.
Due carabinieri della stazione di Cuorgné sono rimasti feriti nel tardo pomeriggio di domenica 25 gennaio 2026 durante un intervento per sedare una lite familiare tra due uomini, imparentati tra loro. L'aggressore, un uomo già sottoposto a detenzione domiciliare e recidivo nelle violazioni, ha.
