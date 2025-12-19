Lodi statuine palline e addobbi di Natale fuori legge | maxi sequestro della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Lodi ha portato a termine un maxi sequestro di statuine, palline e addobbi natalizi non conformi alle normative, in un’operazione che evidenzia l’impegno delle autorità nel tutelare il mercato e i consumatori durante le festività. Un intervento che sottolinea l’importanza di controlli serrati per garantire sicurezza e legalità nel periodo natalizio.

© Ilgiorno.it - Lodi, statuine, palline e addobbi di Natale fuori legge: maxi sequestro della Guardia di Finanza Lodi, 19 dicembre 2025 – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Lodi nell’ambito dei controlli predisposti in vista delle festività. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale, guidato dal colonnello Piergiorgio Samaja, hanno sequestrato oltre 410.000 prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza, rinvenuti all’interno di un esercizio commerciale della città. L’intervento rientra nell’operazione denominata “Natale Sicuro”, finalizzata a tutelare i consumatori e a contrastare la vendita di articoli potenzialmente pericolosi. Cos’hanno trovato i finanzieri. I militari del Gruppo di Lodi, nell’ambito di controlli mirati e programmati, hanno individuato sugli scaffali del negozio una vasta quantità di oggettistica a tema natalizio – tra cui articoli decorativi, statuine per il presepe, palline e addobbi – risultata priva delle informazioni minime obbligatorie previste dal Codice del Consumo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Maxi sequestro della Guardia di Finanza, 800mila prodotti irregolari bloccati prima del Natale Leggi anche: Halloween: maxi sequestro della Guardia di Finanza ad Avellino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Blitz della guardia di finanza a Lodi: scarpe e addobbi non a norma, sequestrati 11mila prodotti - Controlli prenatalizi negli esercizi commerciali a tutela della legalità e del Made in Italy, scatta un maxi sequestro di scarpe e addobbi. ilgiorno.it LEGGI QUI: https://primalodi.it/attualita/consegnata-al-vescovo-malvestiti-la-nuova-statuina-del-presepe-di-coldiretti-e-confartigianato/ #lodi #lodigiano #attualità #consegnata #vescovo #malvestiti #statuina #presepe #coldiretti #Confartigianato - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.