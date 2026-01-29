Valanga su due gruppi di sciatori fuori pista | recuperato un ferito leggero

Questa mattina a Foppolo, in provincia di Bergamo, una valanga si è staccata su due gruppi di sciatori che stavano fuori pista. I soccorritori sono intervenuti subito e sono riusciti a recuperare un ferito, che ha riportato ferite leggere. Nessun altro ha riportato danni gravi. La zona è stata chiusa temporaneamente mentre si lavora per mettere in sicurezza l’area.

Foppolo (Bergamo), 29 gennaio 2026 – Una valanga si è staccata stamani in un' area fuori pista a Foppolo, in provincia di Bergamo. Secondo le prime informazioni, una lastra di neve si sarebbe staccata poco prima delle 11, coinvolgendo due gruppi formati rispettivamente da 6 e 3 sciatori. Uno di questi è rimasto sommerso dalla neve ed è stato recuperato. Non è in gravi condizioni. È intervenuto l'elisoccorso del 118 decollato da Sondrio. Non risultano dispersi. Sul posto anche le squadre del Soccorso alpino e i carabinieri di Branzi. Sarebbero stati due sciatori a causare il distacco della valanga che poi ha coinvolto anche gli altri.

