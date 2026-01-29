I Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno recuperato materiale informatico rubato da una scuola nel Val Fortore. Durante controlli mirati contro i reati negli istituti scolastici, hanno scoperto e sequestrato il materiale trafugato. Hanno denunciato un uomo, dipendente della scuola, per ricettazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso di servizi specificatamente finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori in danno degli istituti scolastici, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato un dipendente di una scuola per il reato di ricettazione. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione del centro fortorino hanno effettuato un attento controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno trovato un ipad, un personal computer portatile ed un tablet, che, all’esito di immediati accertamenti, eseguiti in collaborazione con il dirigente e con il personale amministrativo di un istituto scolastico locale, sono risultati mancanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Val Fortore, Carabinieri recuperano materiale informatico trafugato da una scuola: denunciato un uomo

