Val Fortore | irrompe in casa per gelosia Carabinieri arrestano uomo

Blitz notturno dei Carabinieri di Montefalcone in Val Fortore: uomo arrestato per lesioni e violazione di domicilio dopo un’aggressione per gelosia. Durante la notte, i Carabinieri della Stazione di Montefalcone in Val Fortore, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, arrestano un uomo della provincia di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine, per lesioni personali e violazione di domicilio. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando Provinciale di Avellino. Nel corso di un servizio di pattugliamento, i militari intervengono presso l’abitazione di una donna della Val Fortore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Val Fortore: irrompe in casa per gelosia, Carabinieri arrestano uomo

