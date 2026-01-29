La polizia ha arrestato a Bologna un uomo straniero con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti falsi. Le forze dell’ordine sospettano che possa far parte dell’organizzazione terroristica

Eseguito a Bologna un arresto per possesso e fabbricazione di documenti falsi. L’uomo, già indagato in passato insieme a un connazionale, è stato fermato in seguito a un’indagine che ha portato alla luce una presunta affiliazione a un’organizzazione terroristica. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita con il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione. Le indagini e il sequestro dei dispositivi elettronici Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto odierno rappresenta l’epilogo di un’attività investigativa avviata dopo un controllo nel centro cittadino di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uomo arrestato a Bologna, potrebbe far parte dell'organizzazione terroristica "Imarat Kavkaz"

Approfondimenti su Bologna Arresto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bologna Arresto

Argomenti discussi: Picchia e prende a morsi un agente di polizia: arrestato; Controllo del territorio, quattro arresti della polizia di Bologna; Bologna, arrestato russo per presunta associazione terroristica; La truffa del finto maresciallo dei carabinieri, ma in casa dell'anziana c'era la figlia ferita nell'incidente.

Bologna, la Digos arresta un cittadino russoL’uomo arrestato oggi dagli agenti della Digos di Bologna era già stato indagato insieme a un suo connazionale che invece, in quella circostanza fu arrestato, per essere stati trovati entrambi in ... poliziadistato.it

Bologna: arrestato un uomo trovato con oltre 4 Kg di marijuanaMartedì scorso, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino albanese classe 1991, trovato in possesso di circa quattro chili di marijuana. In particolare, gli uomini della Squadra ... sassuolo2000.it