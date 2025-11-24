Venezuela Trump designa Maduro come capo di organizzazione terroristica
(Adnkronos) – L’amministrazione Trump da oggi potrebbe espandere il suo raggio di azione contro il Venezuela, dal momento che designa Nicolas Maduro e i suoi alleati di governo come membri di un’organizzazione terroristica, il ‘Cartel de los Soles’. La mossa arriva nel mezzo di una campagna che da mesi gli Stati Uniti stanno conducendo con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
