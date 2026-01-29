Uomini e Donne Ciro ha chiesto ad Alessia di corteggiarlo? La segnalazione | Già si piacevano

Ciro Solimeno e Alessia Antonetti sono stati al centro di una segnalazione che fa discutere i fan di Uomini e Donne. Secondo alcune voci, i due non si sarebbero incontrati nello studio del programma, ma si conoscevano già prima. La domanda che circola è se Ciro abbia chiesto ad Alessia di corteggiarlo durante le registrazioni o se il loro rapporto sia nato prima. I segnali di un certo feeling tra loro erano già evidenti, e ora si scopre che il legame potrebbe essere più antico di quanto si pensasse.

Ciro Solimeno e Alessia si sono conosciuti fuori da Uomini e Donne? La segnalazione. Sin dall’inizio a Uomini e Donne c’è stato un bel feeling tra Ciro Solimeno e Alessia Antonetti, sembra però che i due non si siano conosciuti nello studio del dating show. Lorenzo Pugnaloni nelle scorse ore ha riportato una segnalazione che sta facendo non poco discutere, a quanto pare il tronista e la sua corteggiatrice hanno tenuto nascosto il fatto che già si conoscevano. Questo è ciò che si legge su LolloMagazine.it: “Ciro e Alessia A. vivono nello stesso quartiere, a cinque minuti da Centocelle. Attualmente Ciro abita a cinque minuti da Alessia, è stato lui a dirle di scendere “. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

