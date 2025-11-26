Uomini e Donne | Alessia e Ciro si conoscevano già? Scoppia la polemica

Scoppia lo scandalo a Uomini e Donne. La corteggiatrice di Ciro Solimeno, Alessia Antonetti, finisce nel mirino: dubbi sulla sua sincerità e sulle vere intenzioni con il tronista Cosa succede quando la realtà supera il copione? A “Uomini e Donne” è scoppiato il caso Alessia Antonetti, e il trono di Ciro Solimeno rischia già il terremoto. Appena arrivata, Alessia ha subito catalizzato l’attenzione del tronista. Ma qualcosa non torna. Alcuni spettatori, attenti e informati, sostengono che i due si conoscano già da prima. Frequenterebbero la stessa palestra. Coincidenza? Forse. Ma le voci non si fermano qui. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne: Alessia e Ciro si conoscevano già? Scoppia la polemica

