Focus sull' impiego dell' intelligenza artificiale con Fernando Muraca regista di don Matteo e sceneggiatore

Proseguono gli incontri della rassegna "Chi sono io senza di te? L'altro: risorsa o nemico?". Mercoledì 19 novembre al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone (ore 20.45, ingresso gratuito) Fernando Muraca, regista di don Matteo e del Commissario Rex, parlerà di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Focus sull'impiego dell'intelligenza artificiale con Fernando Muraca, regista di don Matteo e sceneggiatore

Altre letture consigliate

PROGETTO FARO: FOCUS SULL’APPRENDIMENTO ATTIVO. VENERDÌ 21 NOVEMBRE DALLE 16.30 AL CISTERNINO DI CITTÀ A LIVORNO Venerdì 21 novembre 2025 dalle 16.30 alle 18.30, al Cisternino di Città (largo del Cisternino, 13), si terrà un works - facebook.com Vai su Facebook

“Sempre diritti”, una nuova rassegna al cinema Stella. Primo appuntamento con focus sull’Iran - Il Giunco Vai su X

'Intelligenza umana, supporto artificiale', focus il 27/11 a Roma a Palazzo informazione - L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione digitale, ridefinendo processi produttivi, organizzazione del ... iltempo.it scrive

Intelligenza artificiale: che effetti può avere sul cervello? Tra deskilling cognitivo e ansia, i consigli dell’esperta - L’uso dell'intelligenza artificiale ha molti vantaggi ma quali effetti può avere sul benessere mentale e cognitivo? Scrive iodonna.it

Intelligenza artificiale: il nuovo corso di Focus Myia Masterclass - Focus.it - Disponibile la seconda edizione aggiornata dei corsi sull’intelligenza artificiale di Focus: un percorso formativo ripensato per un mondo nuovo ... Da focus.it