Focus sull' impiego dell' intelligenza artificiale con Fernando Muraca regista di don Matteo e sceneggiatore

Proseguono gli incontri della rassegna "Chi sono io senza di te? L'altro: risorsa o nemico?". Mercoledì 19 novembre al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone (ore 20.45, ingresso gratuito) Fernando Muraca, regista di don Matteo e del Commissario Rex, parlerà di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

