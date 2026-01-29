La Luiss porta il suo modello di formazione a Milano. L’università vuole essere parte attiva della città e contribuire a creare legami e significati condivisi con il territorio. Iniziative come questa dimostrano come le università possano essere un ponte tra formazione e realtà urbana, senza starne a guardare.

“Con questa iniziativa la Luiss esporta non solo il suo modello di formazione, ma anche la vocazione a essere parte attiva del tessuto cittadino, contribuendo a costruire, nel capoluogo lombardo, relazioni e significati condivisi”. Così Giorgio Fossa, presidente dell’Università Luiss, partecipando al lancio del ciclo di incontri “Il tuo mondo, domani” presso il Milano Luiss Hub. La serie di interviste a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Università: Fossa (Luiss), ‘a Milano per portare il nostro contributo’

Al Milano Luiss Hub prende avvio “Il tuo mondo, domani”, un ciclo di interviste condotte da Massimo Nava.

Università: Fossa (Luiss), ‘a Milano per portare il nostro contributo’

