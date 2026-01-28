Sollicciano il primo suicidio del 2026 Detenuto di 29 anni si è tolto la vita

Un detenuto marocchino di 29 anni si è tolto la vita nel carcere di Sollicciano a Firenze. L’uomo aveva annunciato di volerlo fare e alla fine ha fatto la corda. È il primo suicidio del 2026 in quella struttura. La notizia ha sconvolto il personale e i detenuti, ancora sotto shock per quello che è successo.

FIRENZE Ha "fatto la corda" come aveva annunciato in un momento di alterazione e come si dice nel gergo delle celle: un detenuto marocchino di 29 anni, A.E., si è tolto la vita domenica scorsa nel carcere fiorentino di Sollicciano, impiccandosi. E’ il primo suicidio del 2026 dietro le sbarre del penitenziario fiorentino. Il detenuto era stato arrestato dalla polizia per una rapina al negozio ’Footlocker’, nel centro di Firenze, lo scorso 2 gennaio. All’esito della direttissima, gli era stato applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ma nei giorni successi, fermato per un nuovo controllo della polizia, aveva dato in escandescenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

