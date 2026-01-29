Una proteina-spia per l’ictus | la salvezza può arrivare dalle analisi del sangue

Quando si verifica un ictus, ogni secondo conta. La rapidità nel riconoscere i segnali e intervenire può fare la differenza tra la vita e la perdita di funzioni cerebrali. Ora una ricerca punta su una proteina-spia nel sangue, che potrebbe aiutare a diagnosticare più rapidamente l’ictus e salvare molte persone.

In caso di ictus, la velocità del soccorso è fondamentale, perché ogni minuto perso può tradursi in un danno cerebrale irreversibile. Ma non tutti gli ictus sono uguali: nella maggior parte dei casi, circa l’80%, si tratta di ictus ischemici, causati dall’occlusione di un vaso sanguigno nel cervello. Nel restante 15-20% dei casi, invece, si parla di ictus emorragici, dovuti alla rottura di un vaso e alla conseguente fuoriuscita di sangue nel tessuto cerebrale. Distinguere rapidamente tra queste due forme è cruciale, perché i trattamenti sono profondamente diversi. Nell’ictus ischemico può essere indicata la trombolisi, che scioglie il coagulo, o la trombectomia, una procedura meccanica per rimuovere il trombo dall’arteriam per limitare i danni al cervello è necessario intervenire entro una finestra temporale precisa, idealmente entro 4 ore e mezza dall’esordio dei sintomi. 🔗 Leggi su Panorama.it

