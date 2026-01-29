Una nuova vita supera Morbo K Bene Chi l' ha visto? e Agorà
Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 la serie Morbo - Chi salva una vita salva il mondo intero conquistare una media di 2.519.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 la serie Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci segna invece un'audience di 2.990.000 spettatori con uno share del 18.7%, vincendo la serata. Su Rai3 Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1.317.000 spettatori (7.9%), ancora una volta sul podio dei più seguiti. Quanto agli altri programmi: su Rai2 Ricatto d'amore diverte 880.000 spettatori pari al 4.7%; su Italia1 Le Iene presentano: Inside totalizza 834. 🔗 Leggi su Iltempo.it
