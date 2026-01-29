Un posto al sole | Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio

Gagliotti scopre che sua moglie ha rivelato tutto in radio. Senza perdere tempo, corre da lei. Invece di arrabbiarsi, decide di usare un vecchio metodo che ha sempre funzionato con alcune donne. La scena si svolge in modo rapido, senza troppi giri di parole.

Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio, e subito si precipita da lei. Ma anziché rimproverarla, usa un vecchio metodo che con alcune donne funziona. Le dice di essere affascinato dalla forza e il coraggio con cui ha parlato in radio, ed è pronto a tornare con lei se ritira tutto. E chissà se anche questa volta la donna si farà imbonire da un marito che continua a prenderla in giro e usarla, mentre lei non riesce ad allontanarsene. Come Rosa che non si è mai allontanata da Pino. Saputa la notizia della sua mancata assunzione come portiera a Palazzo Palladini, il postino la cerca dispiaciuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

