Un posto al sole | ora Gagliotti è nei guai

Rosa prende un motorino usato per il nuovo lavoro a Palazzo Palladini, ed è felicissima di questo. Ma subito dopo Raffaele le comunica che ha cambiato idea e non vuole più andare in pensione. Lei ci rimane malissimo, ma mai quanto Ornella. Che è adirata. E se ne accorge tutto il palazzo. L’unica ad andare a consolarla e a mettersi in mezzo come sempre sua moralità signora Giulia. Nel frattempo il caporale confessa l’omicidio, e Gagliotti è nei guai. Roberto chiede subito di cacciarlo dal cda, ma non è così semplice. Nel frattempo al caffè Vulcano c’è finalmente una ventata di freschezza. Micaela ha deciso di aprire un canale tiktok al bar, e il protagonista dei video è Nunzio con la sua cucina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

In occasione del 30° anniversario di "Un posto al sole" entra nel cast una star internazionale. Dal 23 gennaio, il premio Oscar, #WhoopiGoldberg debutta nel daily drama con una storyline speciale che la vedrà protagonista accanto ai personaggi più amati. x.com

Whoopi Goldberg arriverà a Un posto al sole a partire da lunedì 26 gennaio! Il suo personaggio si chiamerà Eleonor Price ed è la donna di origine americana con cui Roberto e Marina sperano di risollevare le sorti dei Cantieri Palladini. Eleonor resterà affasci - facebook.com facebook