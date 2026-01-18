Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026 | Damiano perde Rosa!

Anticipazioni Un posto al sole 26-30 gennaio: segreti, crisi sentimentali e tensioni esplosive a Palazzo Palladini. Lunedì 26 Gennaio 2026: Le nuove puntate di Un posto al sole in prima visione su Rai 3 si aprono con una tensione palpabile che avvolge il rapporto tra Damiano e Rosa, messo a dura prova da silenzi e mezze verità mai chiarite fino in fondo. Rosa inizia ad avvertire un malessere profondo, perché percepisce che Damiano le sta nascondendo qualcosa di importante, un’ombra che rischia di distruggere la serenità appena riconquistata. L’uomo appare nervoso e sfuggente, incapace di affrontare apertamente il problema, mentre Rosa osserva ogni suo gesto con crescente sospetto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

