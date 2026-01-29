Ue ha deciso | Pasdaràn gruppo terrorista

I ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno deciso di mettere la Guardia rivoluzionaria iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche. La decisione è stata presa poco fa, segnando un passo importante nella politica europea nei confronti Teheran. Ora si aspettano reazioni da parte dell’Iran e possibili ripercussioni sui rapporti tra le parti.

16.20 16.20 Ue ha deciso:Pasdaràn gruppo terroristi15.40 Niscemi,si allarga area rischio: 25kmq15.10 Maltempo, Abi:pronti a sospendere mutui14.45 Ministri Ue: nuove sanzioni all'Iran14.23 Protezione Civile:Niscemi supera Vajont13.55 Hamas: "Mai accettato di disarmare"13.55 Hamas:"mai accettato di disarmare"13.22 Esercito Iran riceve 1000 nuovi droni

Approfondimenti su Ue Guerra

Ultime notizie su Ue Guerra

Argomenti discussi: L'Iran convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Tajani sui Pasdaran; Parigi rompe gli indugi sui pasdaran, cresce la pressione Ue; Pasdaran terroristi. L’Italia al lavoro in Ue mentre la Lincoln arriva in Medio Oriente; Iran, convocata ambasciatrice italiana dopo parole Tajani su pasdaran.

