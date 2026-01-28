Kristen Stewart ha annunciato di voler lasciare gli Stati Uniti. La regista e attrice ha spiegato che il clima attuale sotto Trump le dà fastidio e che preferisce dirigere film in Europa per poi portarli negli Stati Uniti. La sua decisione nasce dalla volontà di allontanarsi da ciò che considera una realtà in deterioramento.

Parlando con The Times of London del suo debutto alla regia, Kristen Stewart non ha avuto paura di prendere posizione. L'ha fatto sia riguardo al modo in cui l'industria hollywoodiana tratta le attrici, sia per quanto riguarda l'America di Trump. Al suo esordio con The Chronology Of Water, presentato in anteprima a Cannes 2025, Kristen Stewart fa un'analisi puntuale della società odierna, a partire dalla necessità di trovare una modalità di reazione alla politica presidenziale Usa. L'attrice ha detto che non rimarrà a lungo negli Stati Uniti se la guida di Trump dovesse continuare: «Probabilmente no. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kristen Stewart e la scelta di lasciare l'America: «La realtà sta crollando completamente sotto Trump»

